Pazar yerindeki domatesleri fareler yedi! İşte mide bulandıran görüntüler
İstanbul Ataşehir'deki bir pazar yerinde satılmaya hazır olan domatesleri bir farenin yediği görüldü. O anları görüntüleyen bir vatandaş, "Örnek mahallesi pazarı, işte yediğimiz sağlıklı ürünler" diyerek isyan etti.

Bir vatandaş, İstanbul Ataşahir'deki pazar satılmaya hazırlanmış domatesleri bir farenin yediği anları kayda alırken, görüntüler mide bulandırdı.

İstanbul Ataşehir'de çekildiği belirtilen mide bulandıran görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaş, pazarda satılmaya hazırlanmış domateslerin yanında bir canlı görünce o anları kayda aldı.

SATILACAK DOMATESLERİ FARE YEDİ

Vatandaş, söz konusu canlının fare olduğunu ve satılmaya hazırlanmış domatesleri yediğini gördü. O anları görüntüleyen vatandaş, "Örnek mahallesi pazarı, işte yediğimiz sağlıklı ürünler" diyerek isyan etti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
