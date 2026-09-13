Payas’ta otomobilin motorundan alevler yükseldi
Hatay’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı