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Hatay'da Park Halindeki Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Park Halindeki Minibüs Alevlere Teslim Oldu
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçesinde park halinde bulunan minibüs yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Payas ilçesinin Sincan Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bahçesinde park halinde bulunan Hyundai marka minibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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