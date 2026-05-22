Tayland'ın turistik kenti Pattaya'da otel yangını: 4 yaralı, 240 kişi tahliye edildi

Tayland'ın Pattaya kentinde bir otelin çatı katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı, yaklaşık 240 turist tahliye edildi. Yangının elektrik sisteminden kaynaklandığı düşünülüyor.

Tayland'ın Pattaya kentinin merkezi bölgelerinden birinde bulunan 7 katlı "JA Plus" otelinin çatı katındaki bar bölümünde yerel saatle 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otelin 178 odasının neredeyse tamamının dolu olduğu, otelde çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan çok sayıda misafirin bulunduğu belirtildi. Kentin birçok noktasından görülebilen yangın kısa süreli paniğe yol açarken, alevler yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yetkililer, olay sırasında yaklaşık 240 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangında 2 Taylandlı kadın ile Endonezyalı bir çocuğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 1 Taylandlının ise kaçmaya çalışırken alevlerin arasından geçmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

İlk incelemelerde yangının otelin çatı katındaki elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otel yönetiminden yapılan açıklamada, yangının çıktığı çatı katındaki restoran bölümünün olay sırasında müşterilere kapalı olduğu belirtildi. Tahliye edilen turistlerin bölgedeki diğer otellere yerleştirildiği, zarar gören müşterilere ise tazminat ödeneceği ifade edildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
