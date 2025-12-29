Haberler

Patnos'ta yeni yıl kutlamaları için güvenlik önlemleri artırıldı

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe genelinde polis ekiplerinin sayısı çoğaltılacak, asayiş ve trafik denetimleri sıklaştırılacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı güvenlik önlemleri alacak. Vatandaşların yılbaşı gecesini sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için ekipler teyakkuz haline geçti.

Alınacak önlemler kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydan ve eğlence alanlarında polis ekiplerinin sayısı artırılacak. Asayiş, trafik ve sivil ekipler 24 saat esasına göre görev yaparken, şüpheli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler sıklaştırılırken, alkol denetimleri ve kimlik kontrolleri de artırıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yeni yılın ilçede huzur ve güven içerisinde karşılanması için tüm tedbirlerin alınacağını belirterek, vatandaşların yeni yılını kutladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
