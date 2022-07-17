Husumetli akrabaların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Husumetli akrabaların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine gelirken yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Ağrı'da akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Patnos Recep Tayyip Erdoğan bulvarında karşılaştı. Kavgaya karışan tarafların Ortadamla Köyü ve Arpacık Köyünden oldukları öğrenilirken olayla alakası olmayan Akdilek köyünden de bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Husumetli akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada Kutbettin İşler silahla vurularak hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırdı. Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler.com - 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler

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