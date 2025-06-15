Patnos'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde trafikte seyir halinde olan bir kamyonun kasası alev aldı. Olay, vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.
Patnos'ta seyir halindeki kamyon alev aldı
Patnos'ta trafikte korkutan olay
AĞRI - Patnos'ta bir kamyon trafikte seyir halinde iken alev aldı. Patnos çevre yolunda Erciş istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasası alev aldı.
Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Patnos'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonun kasasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alevlere rağmen kamyonun trafikte yol alması şaşkınlıkla karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK YAVUZ - 3.Sayfa