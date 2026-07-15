Patnos'ta otomobilin çarptığı 3 bisikletli çocuk yaralandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin bisikletli 3 çocuğa çarpması sonucu 2'si ağır 3 çocuk yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde, Adliye Sarayı önünde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol üzerinde bisikletleriyle seyir halinde bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücünün olay yerinden ayrıldığı, polis ekiplerinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı