Patnos'ta 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün aracı direğe çarptı, 4 kişi yaralandı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı 72 EK 919 plakalı araç, ilçe merkezinden Yukarıgöçmez köyü istikametine seyir halindeyken Aşağıgöçmez köyü mevkiinde kontrolden çıktı.

Elektrik direğine çarpan araç, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı