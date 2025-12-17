Haberler

Patnos ağız ve diş sağlığı merkezinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, olası acil durumlara karşı büyük bir yangın tatbikatı düzenledi. Personelin hızlı tahliye ve müdahale kabiliyeti başarıyla test edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde olası acil durumlara karşı gerçekleştirilen yangın tatbikatında, personelin hızlı tahliye ve müdahale kabiliyeti başarıyla test edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hizmet veren Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla kapsamlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Personel ve hasta güvenliğinin ön planda tutulduğu tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, Başhekim Dt. Battal Bakındı ile İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Kaya'nın denetiminde yapıldı. Senaryo gereği merkezin bir bölümünde çıkan yangının ardından alarm sistemleri devreye girerken, tahliye süreci kısa sürede başlatıldı.

Personel, hastaları ve kurum içerisindeki vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken, yangın söndürme ekipleri de belirlenen noktaya zamanında müdahale etti. Gerçeği aratmayan uygulamada personelin koordineli ve disiplinli çalışması dikkat çekti.

Tatbikatın ardından açıklama yapan yetkililer, hasta ve çalışan güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Başhekim Dt. Battal Bakındı ve Müdür İbrahim Kaya, acil durumlarda saniyelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür tatbikatların kurumun her türlü olumsuzluğa karşı hazır olmasını sağladığını ifade etti. - AĞRI

Haberler.com
