Adıyaman'da şaşkına çeviren görüntü: Traktör 3 tekerle ilerledi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörünün lastiği patlayan bir çiftçi, tamirciye ulaşmak için 3 tekerlek üzerinde seyahat ederek ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde patlayan lastiğini söken bir çiftçi, traktörüyle 3 tekerlek üzerinde ilerleyerek trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Kahta-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken traktörünün lastiği patlayan çiftçi, tamirci çağırmak yerine 3 tekerlek üzerinde traktörünü çalıştırarak tamirciye doğru yola çıktı. Kara yolunda 3 tekerlek üzerinde ilerleyen traktörü gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Trafikte zaman zaman yavaşlamaya neden olan traktör sürücüsü, dikkatli şekilde yoluna devam etti.

O anlara tanık olan vatandaşlar, böylesine farklı bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı. - ADIYAMAN

