Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da patenli gençler, bir kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde ilerleyen kamyonetin arkasına tutunan patenli gençler, uzun süre bu şekilde seyahat etti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske atan gençlerin o anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı