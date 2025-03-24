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Pat Pat Motoru Devrildi: 69 Yaşındaki İrfan Yasan Hayatını Kaybetti

Pat Pat Motoru Devrildi: 69 Yaşındaki İrfan Yasan Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarlasını sürdüğü esnada pat pat motorunun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki İrfan Yasan, 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, tarlasını sürdüğü sırada pat pat motorunun devrilmesi sonucu ağır yaralan şahıs, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Olay geçtiğimiz hafta Baskil ilçesi Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde arazisini süren 69 yaşındaki İrfan Yasan, pat pat motorunun devrilmesi sonucu altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yasan, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi süren yasan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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