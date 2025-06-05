Pasinler'deki Asfalt Tesisindeki Patlama Soruşturması Devam Ediyor

Erzurum'un Pasinler ilçesinde geçtiğimiz hafta Güven Asfalt üretim tesisinde meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de ağır yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmada bilirkişi incelemeleri sürerken, patlamanın nedenine ilişkin itfaiyenin ön raporu tamamlandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 24 Mayıs 2025 tarihinde Güven Asfalt üretim tesisinde meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de ağır yaralandığı patlamaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmada bilirkişi incelemeleri sürerken, patlamanın nedenine ilişkin itfaiyenin ön raporu tamamlandı.

Pasinler Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu davası açılıp açılmayacağına bilirkişi raporunun sonucuna göre karar verilecek. Raporda ayrıca, olayda iş güvenliği açısından bir ihmal ya da kusur bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

İtfaiyenin hazırladığı ön teknik rapora göre, patlamanın tank üzerinde yapılan kaynak çalışması sırasında içeride biriken gaz basıncından kaynaklandığı iddia edildi. Raporda, tankın üzerinde daha önce oluşmuş bir deliğin işçiler tarafından kapatılmaya çalışıldığı, kaynak işlemi sırasında basıncın artması sonucu patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlama, Pasinler yolu üzerindeki Güven Asfalt üretim tesisinde 24 Mayıs günü gerçekleşmişti. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiş; bir işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturma kapsamında elde edilecek nihai bilirkişi raporu, olayın adli boyutunun seyrini belirleyecek. - ERZURUM