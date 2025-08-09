Paşalimanı Adası'nda Yangın Paniği

Paşalimanı Adası'nda Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'ndeki Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Marmara Denizi'nde bulunan Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde yangın başladı. Sadece bir kaç bin kişinin yaşadığı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangının sebebi bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde başlayan arazi yangınına müdahale sürüyor. Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yayılan yangın, adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.