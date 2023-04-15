Parmak yalatan hırsızlık

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçelerindeki bal kovanlarına dadanan hırsızlar içi bal ve arı dolu 14 kovanı çalıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, İznik'te hobi olarak arıcılıkla uğraşan taksici 58 yaşındaki İbrahim Ethem Taşkıran kendisine ait zeytin bahçesinde 100 kovandan fazla arıya bakıyordu. Taşkıran'ın taksicilik yaptığını ve işe gitmesini fırsat bilen hırsızlar araziye araçla gelerek içerisi arı ve bal dolu 14 kovanı yükleyip kaçtı. Hırsızlar arı kovanlarını yüklemeye çalışırken, çok sayıda bal arısına da zarar verdi.

Mesai bitimi arılarına bakmak için bahçeye gelen İbrahim Ethem Taşkıran gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Taşkıran'ın şikayeti üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

34 yıldır arıcılık yaptığını belirten Taşkıran, "Bu iş bende hastalık haline geldi. Ama 3-4 senedir beni bu işten soğuttular kahrettiler. 3 gündür kahrımdan ağlıyorum. Zararım büyük 70 bin liralık kaybım var" dedi. - BURSA