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Parktaki çardağa zarar vermeye çalışan gençler cep telefonu kamerasında

3. Sayfa Haberleri

Parktaki çardağa zarar vermeye çalışan gençler cep telefonu kamerasında

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan parkta çardağa zarar vermeye çalışan şahıslar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan parkta çardağa zarar vermeye çalışan şahıslar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay ilçedeki sahil parkında 6 Mart günü meydana geldi. Sahil parkında kimliği belirsiz gençler tarafından çardak yıkılmaya çalışıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Bir şahsın çardağın üzerine çıkıp yıkmaya çalıştığı anlar kameralara anbean yansıdı. Konuya ilişkin Çayeli Belediyesi sosyal medya hesaplarından, 'Bu görüntüleri üzülerek paylaşıyoruz. Yorum sizlerin' ifadelerine yer verdi.

Çayeli Belediyesi tarafından yapılan Paylaşımda, "Görüntüyü maalesef üzülerek izledik ve sizlerle de paylaşmak istedik. Duyarlı bir vatandaşımız, daha 2 hafta önce bakımı ve onarımı yapılmış olan oturma grubumuzu kırmak için ellerinden geleni yapan 4 kişiyi video ile bize bildirdi. Ekiplerimiz hemen bölgeye gitti fakat kişiler oradan uzaklaşmışlardı. İlgili müdürlüğümüz bu kişiler hakkında kamu malına zarar vermekten dolayı suç duyurusunda bulunacağını belirtmek isteriz. Çayeli hepimizin bu ve buna benzer tüm durumlara hep birlikte dur demeliyiz" denildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayeli Belediyesi Çayeli Rize 3. Sayfa Haberler

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