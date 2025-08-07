Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ankara'da erkek ve kız çocuklarından oluşan bir grup, alıkoydukları bir kız çocuğunu tekme tokat dövüp kayda aldı. Kullanıcılar arasında infial yaratan görüntülerde çevredeki vatandaşların "Burada aile var ne yapıyorsunuz?" dediği duyuluyor.
Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta erkek ve kız çocuklarından oluşan bir grup, alıkoydukları kız çocuğunu darbetti.
DEFALARCA TOKATLANDI
Görüntülerde darbedilen kız çocuğu, "Ben size iyilik yaptım" dediği duyulurken, saldırganların ise "İyilik mi yaptın" diye karşılık verdiği duyuldu. Yere oturan kız çocuğu, gruptaki kızlar tarafından defalarca tokatlandı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Çevredeki vatandaşlar ise, "Burada aile var ne yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Yüzüne darbe alan kız çocuğunun ağzından ve dudağından kan geldi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa