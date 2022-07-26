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Parkta alkol uyarısı yaptı, bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Parkta alkol uyarısı yaptı, bıçaklandı

Malatya'da bir parkta alkol alan gençleri uyaran şahıs 18 yaşında bir gencin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Malatya'da bir parkta alkol alan gençleri uyaran şahıs 18 yaşında bir gencin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Gürsel Parkı içerisinde alkol alarak çevreye rahatsızlık veren bir grup genci gören M.İ. gençlerin yanına giderek uyarıda bulundu. Bunun üzerine gruptaki gençlerden M.U. yanında bulunan bıçakla M.İ. 'yi sol baldırından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.İ. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 2 genci gözaltına aldı. Şüpheli M.U.'nun yakalanması için ise başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirilirken, gözaltına alınan 2 genç Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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