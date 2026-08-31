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Zonguldak'ta Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Zonguldak'ta Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Uzungüney köyünde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Zonguldak'ta park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesi Uzungüney köyünde yaşandı. Park halindeki Mehmet D.'ye ait Volkswagen marka otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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