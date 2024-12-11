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Park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu

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Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde ki tırın içerisinde 1 kişi ölü bulundu.

Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki tırın içerisinde 1 kişi ölü bulundu. Olay Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DC 5813 plakalı Mercedes marka tır dinlenme tesislerine geçtiğimiz günlerde giriş yaptı. Daha sonra hareket etmeyen tır ile ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi.

KONU İLE İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tır dorsesinde yaptığı çalışmada Lider Singin'i ölü buldu. Bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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