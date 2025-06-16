Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'daki kazada M.C.Ü. idaresindeki 03 AFG 125 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tepecik karayolu üzerinde Ada Stadı yanında park halinde bulunan 43 U 3777 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından güçlükle çıkarılabildi.

Araçtan çıkarılan ve ismi belirtilmeyen yaralı sürücüye 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - 3.Sayfa
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