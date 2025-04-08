Park halindeki tıra çarpan minibüs kağıt gibi ezildi: 1 ölü

BOLU - TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde park halindeki tırın dorsesine çarpan minibüs kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.50 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 21 BG 700 plakalı tır, seyir halindeyken arıza yaptı. Arıza yapan tırın sürücüsü aracını, emniyet şeridine park etti. O esnada aynı istikamette seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen 35 ABG 956 plakalı İveco marka minibüs, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, minibüs kağıt gibi ezildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.