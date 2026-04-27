Park halindeki tır alevlere teslim oldu

Yangın, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Park halinde bekleyen tır, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesiyle tır, alev topuna döndü. Alevler içinde kalan tırı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler içinde yanan tır, kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı