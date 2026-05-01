Park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi yapan polisler, park halindeki bir otomobilde silahla vurulmuş erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Urfa Kapısı Caddesinde yaşandı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Otomobilin içerisini kontrol eden polisler, sürücünün hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirlendi

Yapılan araştırmada şahsın Şakir Taş isimli bir genç olduğu ve ölüm nedeninin ise ateşli silahla gerçekleştiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, intihar şüphesi üzerinde dururken kesin ölüm nedeni ve şeklinin ise yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı