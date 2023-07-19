Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin camları kırılıp lastikleri patlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobilin camlarını kırıp lastiklerini patlattılar

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki bir otomobilin camları kırılıp lastikleri patlatıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Yukarı Hatıpbağı Mahallesi eskş İnebolu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nin muhtarı Cevat Civci'ye ait otomobilin camları, park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp lastikleri patlatıldı.

Aracın başına geldiğinde camları kırılmış ve lastikleri patlatılmış halde gören İnebolu Civci, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Duruma tepki gösteren Cevat Civci, "Burada aracıma zarar verilmiş, camları kırılmış, lastikleri kesilmiş. Belli bir düşmanımız olmadığı halde bu zarara maruz kaldık" dedi.