Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kestaneci Mahallesi Karaelmas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan otomobil hurdaya döndü. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zonguldak, Otomobil, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title