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Park halindeki otomobil alev aldı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Dereboğazı Mahallesi 1015. Sokak üzerinde meydana geldi.

Park halindeki otomobil alev aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halinde alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dereboğazı Mahallesi 1015. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç.'ye ait 54 PR 430 plakalı Opel marka otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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