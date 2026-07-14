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Motosikletten 21 bin lira çalan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki bir motosikletin koltuk bölümünü zorlayarak 21 bin lira çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki motosikletin koltuk bölümünü zorlayarak 21 bin lira çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki bir motosikletin koltuk kısmı zorlanarak açıldı. Motosikletin içerisinde bulunan 21 bin lira çalınırken, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından açıktan hırsızlık ve mala zarar verme suçları kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin U.Y. (25) ile S.Ö. (26) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen U.Y. ve S.Ö., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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