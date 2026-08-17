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Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı

Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı
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Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki 02 AES 286 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi Ahmet Usra Kahraman'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi Maraşlar Cami yakınlarında Ahmet Usra Kahraman'a ait 02 AES 286 plakalı motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Durumu bir süre sonra fark eden Kahraman polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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