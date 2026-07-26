Park halindeki minibüste yangın çıktı

Kırıkkale'de park halindeki minibüsün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Es Turizm'e ait 71 AAC 486 plakalı Mercedes marka minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araçta inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı