Park halindeki kamyonun alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar havadan görüntülendi.
Yangın, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki kamyonda çıktı. Kamyondan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonda kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı