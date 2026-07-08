Haberler

Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı

Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de park halindeki kamyonette navigasyon cihazının patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (64) isimli erkek şahsa ait 26 ALY 069 plakalı kamyonet, yol üzerinde park halindeyken aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aracın içerisinde maddi hasar oluştu. Yangının, araç içerisinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

Bartın'da rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı

Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı kurtarıldı
Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı

Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı

40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı