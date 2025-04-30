Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma

Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilde Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobilde Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da seyir halindeyken park halindeki kamyonete çarpan 25 yaşındaki genç sürücü Görkem Tosun, kaza anında hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü, genç sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken park halindeki kamyonete çarpan otomobilin 25 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz sanayi sitesi 75. Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Görkem Tosunidaresindeki 07 BMZ 730 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolun sağ şeridinde park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Görkem Tosun'u çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1 saate çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin ardından sürücünün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan feci kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Görkem Tosun'un kullandığı otomobilin hızla sağ şeritte park halinde duran kamyonete çarptığı anlar görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.