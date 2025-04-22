Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış

Katil zanlısı tetiğe 50 bin euro karşılığında basmış

Park Halindeki Araca Saldırı: Kamyonet Şoföründen Sopalı İntikam

Park Halindeki Araca Saldırı: Kamyonet Şoföründen Sopalı İntikam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir kamyonet şoförü, park etmeye çalışan bir sürücüyle tartıştıktan sonra sopayla geri dönerek, otomobilinin camını ve aynasını kırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Sultangazi'de bir kamyonet şoförü ile aracı park etmeye çalışan sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinden bir süre sonra sopayla geri dönen kamyonet şoförü, tartıştığı kişinin otomobilinin camını ve aynasını kırdı. O anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 20.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen bir işyeri sahibi ile seyir halindeki kamyonet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından iş yeri sahibi aracını park edip oradan ayrılırken, kamyonet şoförü ise yanına aldığı sopayla geri dönerek park halindeki otomobile zarar verdi. Otomobilin camını ve aynasını kıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızla ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından otomobil sahibi polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.