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Boş caddede park halindeki araca çarptılar, arkalarına dahi bakmadılar

Boş caddede park halindeki araca çarptılar, arkalarına dahi bakmadılar
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Eskişehir'de boş bir caddede park halindeki araca başka bir otomobilin çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra sürücünün araç sahibine ulaşarak zararı karşılama konusunda anlaştığı öğrenildi.

Eskişehir'de boş bir caddede park halindeki araca, başka bir otomobilin çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde meydan geldi. Bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, park halindeki araca caddeden geçen bir aracın seyir halindeyken çarptığı görülüyor. Olaydan 10 dakika sonra 5 kişilik grubun aracın etrafında tur attığı görüldü. Öte yandan araca vuran sürücünün otomobil sahibine ulaştığı ve zararı karşılamak konusunda anlaştığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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