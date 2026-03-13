Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücü sokakta bulunan aydınlatma direğini çarparak devirdi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, 3 otomobil zarar gördü.

Kaza, Cuma Mahallesi 210 Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.A. isimli kadın sürücü idaresindeki 09 ADG 389 plakalı otomobil, sürücüsünün park etmek istediği sırada yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu sokak üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yerinden sökülerek devrildi. Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Park halindeki 2 otomobil de dahil olmak üzere toplamda 3 otomobil zarar gördüğü kaza sonrası sokak trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları ve aydınlatma direğinin ilgili ekiplerce yoldan kaldırılması sonucu sokak yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı