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Park ettiği aracını yerinde bulamadı, otomobili götüren kişi kayınbiraderi çıktı

Park ettiği aracını yerinde bulamadı, otomobili götüren kişi kayınbiraderi çıktı
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Eskişehir’de park ettiği otomobilini yerinde bulamayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Eskişehir'de park ettiği otomobilini yerinde bulamayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu durdurulan aracı kullanan şahsın araç sahibinin kayınbiraderi olduğu tespit edildi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde park ettiği 26 ANZ 492 plakalı sedan otomobilini yerinde bulamayan Z.D., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili 'çalıntı' araç olarak kayıtlara geçerek arama çalışması başlattı.

Kayıp araç, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde seyir halindeyken polis ekiplerince fark edildi. Yapılan takip sonucunda, Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi'nde durdurulan otomobili kullanan şahsın, araç sahibinin kaynbiraderi E.D. olduğu belirlendi. E.D.'nin araçla Bursa'ya gidip geri döndüğü öğrenildi.

Otomobil sahibine teslim edilirken, araçtaki E.D. ile yanındaki kadın polis ekiplerince işlemleri için karakola götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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