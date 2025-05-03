Paris'te Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Paris'te Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
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Fransa'nın başkenti Paris'te hava sıcaklığının 25 derece olduğu sırada aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını çıkaranlar panikle kapalı alanlara sığındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği sırada ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dolu paniği yaşandı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü başkentte aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Güzel havanın tadını Paris sokaklarında çıkaranlar dolu yağışıyla birlikte kapalı alanlara sığındı. Kısa süren yağış, caddeleri sular altında bırakırken, araçlar yolda beklemek zorunda kaldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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