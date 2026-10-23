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Paris'in batısındaki Yvelines'ta ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Yvelines'ta sokakta araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken Başbakan Lecornu güvenlik ve yargı kaynaklarının seferber edildiğini açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Yvelines'ta sokakta ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az dört 4 yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Fransız medyasındaki haberlere göre yerel saatle 10.30 civarında Ile-de-France bölgesine bağlı Yvelines'ta 1 kişi sokakta araçtan ateş açtı. En az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu yaptığı açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin ve yargı mercilerinin tüm kaynakları seferber edildi. Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı durumun takip edildiğini açıkladı. İlgili makamlar ilerleyen süreçte daha fazla bilgi verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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