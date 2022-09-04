Paraşüt kazasında hayatını kaybeden iki astsubay için cenaze töreni düzenlendi 3. Sayfa Haberleri Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında hayatını kaybeden havacı astsubay başçavuşlar için 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üssü Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında hayatını kaybeden havacı astsubay başçavuşlar için 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üssü Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Gercüş'ün Ayrancı Tepesi'nde dün öğle saatlerinde delta kanat yapmak için havalandıktan sonra düşme sonucu hayatını kaybeden 14.İUS Üs Komutanlığında görevli hava astsubay başçavuş Emin Çoban ile emekli hava astsubay başçavuş Ali Özkan için 14.İUS Üs Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Ekrem Cenalp'ın yanı sıra komutanlar ve kurum müdürleri katıldı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler

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