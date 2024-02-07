Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşı S.A.'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K. plan kurdu. S.A.'nın işe gittiği bir zaman Tabaklar Mahallesi'nde bulunan evine pencereden giren İ.K., 60 bin TL'yi çaldı.

HIRSIZ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI

Evine geldiğinde paraların yerinde olmadığını gören S.A., şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı araştırmaların neticesinde hırsızın İ.K. olduğunu tespit etti. S.A.'nın arkadaşı İ.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.