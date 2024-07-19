Panik yapan sürücü kaldırımda oturan grubun arasına daldı

Panik yaparak gaza basan sürücü kaldırımda oturan gurubun arasına daldı... Kaza anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da panik yapan sürücü, firene basacağına gaza basınca kaldırımda oturan gurubun arasına daldı. Aracın üzerine geldiğini fark ederek zıplayan şahıs, taklalar attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinden kontrolsüz bir şekilde çıkarak yola girmeye çalışan sürücü, arkasından gelen aracı görünce panik yaparak gaza bastı. Kontrolü kaybeden sürücü, kaldırımda oturan gurubun arasına daldı. Aracın üzerine geldiğini fark ederek zıplayan şahıs aracın çarpması ile taklalar attı. Yere savrulan şahıs yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.