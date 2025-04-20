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Panelvan motosiklete çarptı: 1 yaralı

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Bingöl'de panelvanın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı .

Bingöl'de panelvanın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı .

Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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