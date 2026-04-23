Pancar toplamaya gitti, kayalıklardan düşerek yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde pancar toplamak için yüksek bölgeye çıkan şahıs, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Taşarası köyünün Komato bölgesine pancar toplamak için çıkan Kadir E. (55), kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve sağlık ekibi sevk edildi. Köylüler, halat yardımıyla yaklaşık 3 süren çalışmayla yaralıyı mahsur kaldığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesine sevk edilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

