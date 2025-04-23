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Pancar Toplama Sırasında Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Pancar Toplama Sırasında Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden 45 yaşındaki Ali Gürdal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak Gürdal, hastanede kurtarılamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu Mezrası'nda saat 18.00 sıralarıda meydana geldi. 45 yaşındaki Ali Gürdal, pancar toplamak için gittiği bölgede kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gürdal, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen Gürdal hayatını kaybetti. Olayı duyan Gürdal'ın yakınları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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