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Pana Film Direktörü Karademir, Kozinoğlu soruşturmasında adli kontrolle serbest kaldı

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Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. Karademir, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Pana Film Direktörü İhsan Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. İfadesi sonrası Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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