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Pamukova'da Tomruk Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Pamukova'da Tomruk Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tomruk yüklü bir tırın balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay anında bir vatandaş yangını anlatırken kayda aldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tomruk yüklü tırın balatalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya şahit olan bir kişi ise, o anları spiker gibi anlattı.

Mekece rampalarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 RL 440 plakalı tomruk yükü tırın balatalarında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay anında bölgede bulunan bir vatandaş ise yangını adeta bir spiker gibi anlatarak kayda aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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