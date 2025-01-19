Pamukova'da Plastik Hammadde Yüklü Tır Yangını
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken motoru yanan plastik hammadde yüklü tır alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken motoru yanmaya başlayan plastik hammadde yüklü tır alev alev yandı.
Pamukova-İznik karayolu Pekmezli Rampası mevkiinde meydana gelen olayda, M.İ. idaresindeki plastik hammadde yüklü 31 ASG 932 plakalı tırın motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya ve Bilecik'ten gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, tırdan geriye demir yığını kaldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA