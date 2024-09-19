Pamukova'da Motosiklet Kazasında 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda motosikletiyle tıra arkadan çarpan 18 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinde ilerlemekte olan bir grup motosikletli gençten, 54 AFC 3638 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Ali Nemli (18), 43 ABH 797 plakalı H.İ.O. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nemli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Ali Nemli hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA